Mislintat-Nachfolger: VfB spricht mit Heldt

Der VfB Stuttgart liebäugelt offenbar mit einer Rückholaktion von Horst Heldt. Wie ‚Sky‘ berichtet, fanden bereits Gespräche zwischen dem vereinslosen Manager und den Schwaben statt. Für den Fall eines Abschieds von Sportdirektor Sven Mislintat ist Heldt also eine mögliche Alternative.

Der heute 52-Jährige arbeitete schon zwischen Januar 2006 und Juni 2010 für den VfB und stellte dabei einen Teil des Meisterteams von 2007 zusammen. Zuletzt war Heldt bis Ende Mai 2021 als Geschäftsführer Sport beim 1. FC Köln tätig.

Heldts Verbindung zu Wehrle

Dort arbeitete er auch mit Alexander Wehrle zusammen, der nun der neue Vorstandsboss in Stuttgart ist. Ausgerechnet Wehrle wird ein schwieriges Verhältnis zu Mislintat nachgesagt. Aktuell knirscht es zwischen den beiden wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Neubesetzung des Cheftrainerpostens.

Mislintats Vertrag am Wasen läuft am Saisonende aus. Die Tendenz geht in Richtung Trennung. Heldt wäre wiederum sofort verfügbar, sodass ein Wechsel auf dem Sportdirektor-Posten auch sofort umgesetzt werden könnte.