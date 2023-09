FC Bayern: Upamecano-Ansage an die Konkurrenz

Dayot Upamecano ist mit einem Stammplatz in die Saison gestartet und will diesen nicht mehr hergeben. „Mir hat die Sommerpause wahnsinnig gutgetan“, bemerkt der 24-jährige Innenverteidiger des FC Bayern im Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘. Er fühle sich „absolut topfit“, ist „bereit“ und „sehr motiviert“, die Saisonziele mit den Münchnern zu erreichen.

Auch die Ankunft von Min-jae Kim (26), des besten Innenverteidigers der vergangenen Serie A-Saison, macht Upamecano keine Angst: „Klar ist in diesem Sommer die Konkurrenz noch ein Stück größer geworden, aber bei einem solchen Weltklub wie dem FC Bayern ist das einfach üblich.“ Bislang verpasste der französische Nationalspieler noch keine Spielminute in dieser Saison, während Abwehr-Kollege Matthijs de Ligt (24) nach einer Verletzung in der Saisonvorbereitung derzeit hintendran ist.