Villarreal-Star Danjuma mit Ausstiegsklausel

Arnaut Danjuma könnte den FC Villarreal per Ausstiegsklausel verlassen. Wie die ‚Marca‘ unter Berufung auf eine dem Spieler nahestehende Quelle berichtet, ist im Vertrag des 25-jährigen Niederländers ein entsprechender Passus in Höhe von 54 Millionen Euro verankert. Danjuma hat Interesse in England geweckt, kann sich aber auch einen Verbleib in Spanien vorstellen.

Der Stürmer war erst im vergangenen Sommer für rund 24 Millionen Euro vom AFC Bournemouth nach Villarreal gewechselt und entwickelte sich dort zu einem der Durchstarter der Saison. Wettbewerbsübergreifend kommt Danjuma auf 16 Tore und vier Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.