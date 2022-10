Verletzt: 2022 für Dybala gelaufen?

Die AS Rom muss womöglich einen längeren Ausfall bei Offensivstar Paulo Dybala befürchten. Beim gestrigen 2:1-Erfolg über US Lecce musste der Argentinier in der 50. Spielminute verletzt ausgewechselt werden. José Mourinho sagte im Anschluss an die Partie über den Zustand von Dybala: „Ich sage schlecht, aber ich denke sehr, sehr schlecht. Ich bin kein Arzt, aber meiner Erfahrung nach und wenn ich mit Paulo spreche, ist es unwahrscheinlich, dass wir ihn dieses Jahr sehen werden.“

Damit dürfte für den 28-Jährigen auch eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Gefahr sein. Für die Roma hatte sich der ehemalige Juve-Profi gerade in Form geschossen. Sieben Treffer und zwei Assists hatte La Joya in elf Partien für die Römer beigesteuert.