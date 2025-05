Florenz verlängert mit Top-Talent

Der AC Florenz bindet Senkrechtstarter Pietro Comuzzo langfristig an den Verein. Wie die Viola mitteilen, hat der 20-jährige Innenverteidiger seinen bis 2028 datierten Vertrag bis 2029 verlängert. Sein neues Arbeitspapier beinhaltet dazu die Option auf ein weiteres Jahr.

Comuzzo gelang in der laufenden Saison der Durchbruch in der Toskana. Der Rechtsfuß hat sich im Abwehrzentrum von Florenz festgespielt, bestritt in dieser Saison 31 Partien. Das Eigengewächs soll bereits auf der Liste von italienischen und englischen Topklubs stehen.