40-Millionen-Rennen um Comuzzo

Pietro Comuzzo vom AC Florenz kann sich vor Verehrern kaum retten. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben sowohl Juventus Turin, die AS Rom, der AC Mailand und Inter Mailand als auch Manchester United, Tottenham Hotspur, Newcastle United und Nottingham Forest die Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt. Die SSC Neapel, deren Angebot über 30 Millionen Euro im vergangenen Winter von der Fiorentina abgelehnt wurde, beschäftigt sich ebenfalls weiterhin mit dem 20-Jährigen.

Comuzzo gelang in der laufenden Saison der Durchbruch in der Toskana. Bei den Viola ist der Rechtsfuß längst gesetzt im Abwehrzentrum. Sein Vertrag in Florenz läuft noch bis 2028, mindestens 40 Millionen Euro sollen es im Verkaufsfall sein.