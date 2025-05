Liverpool: Noch ein Landsmann für Slot?

Der FC Liverpool hat es auf Sam Beukema vom FC Bologna abgesehen. Der ‚Telegraph‘ bringt den 26-jährigen Innenverteidiger bei den Reds ins Gespräch. „Für mich ist die Premier League die beste Liga, in der man spielen kann. Ich spiele schon in einer großen Liga, aber die Premier League ist nochmal anders mit den ganzen Topklubs und der großen Qualität“, zitiert die englische Tageszeitung den Rechtsfuß.

Beukema ist vertraglich bis 2027 an Bologna gebunden. Sollte ein Deal zustande kommen, würde Slot nach Virgil van Dijk (33), Rayan Gravenberch (22) und Cody Gapko (26) den vierten niederländischen Landsmann in den eigenen Reihen begrüßen. Übrigens: Der Liverpool-Coach, damals noch für Feyenoord Rotterdam verantwortlich, war schon 2021 an Beukema interessiert.