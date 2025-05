30 Millionen: Como vor Rekordtransfer?

Como 1907 investiert für die zweite Saison nach dem Aufstieg in die Serie A wohl in völlig neuen Sphären in neue Spieler. Laut den ‚Manchester Evening News‘ steht der von Cesc Fàbregas trainierte Klub kurz davor, den von Manchester City ausgeliehenen Maximo Perrone für ein Gesamtpaket von umgerechnet rund 30 Millionen Euro unter Vertrag zu nehmen. Der 22-jährige Mittelfeldspieler würde damit den bisherigen Rekordeinkauf Maxence Caqueret (25), der im vergangenen Sommer für 15 Millionen von Olympique Lyon kam, um das Doppelte übertreffen.

Bisher stellt Como dem Vernehmen nach allerdings nur zwölf Millionen Euro in Aussicht. Sollte keine Einigung gefunden werden, könnten die Italiener laut Fabrizio Romano die Leihe um ein weiteres Jahr ausdehnen. An City ist Perrone vertraglich noch bis 2028 gebunden. Anfang 2023 war der Argentinier von Vélez Sarsfield zu den Skyblues gewechselt, bestritt aber bisher nur zwei Pflichtspiele für das Team von Trainer Pep Guardiola. Bei Como ist der Sechser dagegen Stammspieler und bestritt 24 Pflichtspiele für den Tabellenzehnten.