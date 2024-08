Klartext von Maresca: Chelsea verjagt Sterling

Der FC Chelsea will sich so schnell wie möglich von Raheem Sterling trennen. „Ich bin ehrlich, er wird hier keine Spielminuten bekommen“, sagte Trainer Enzo Maresca. Und weiter: „Ich sage nicht, dass Raheem kein guter Spieler ist, aber ich bevorzuge andere Arten von Flügelspielern. So einfach ist das.“ Eindeutiger geht es nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurz nach dieser Aussage berichtete der ‚BBC‘-Journalist Nizaar Kinsella, dass Sterling inzwischen freigestellt wurde, um seine Zukunft zu klären. Eine besonders heiße Spur soll zu Aston Villa führen. Der Premier League-Konkurrent hat dem 29-Jährigen offenbar schon ein Angebot unterbreitet. Auch Juventus Turin soll Interesse zeigen, ein Transfer nach Saudi-Arabien dagegen kein Thema sein.