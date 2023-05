BVB: Hoffnung bei Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck winkt das Ende seiner Ausfallzeit. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund hat sich von seinen Muskelproblemen erholt, berichtet ‚Sky‘. Gut möglich also, dass es Schlotterbeck am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg zumindest in den Spieltagskader schafft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Wochen muss der BVB auf seine Stammkraft im Abwehrzentrum verzichten. Mit Schlotterbeck soll nun die dringend benötigte Stabilität zurückkehren. Zuletzt wurde der 22-jährige Linksfuß von Mats Hummels vertreten.

Lese-Tipp

Bundesliga-Kandidat Le Fée heiß begehrt