FC Bayern: Palhinha-Comeback terminiert

João Palhinha wird wohl in rund einem Monat ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückkehren. Das legt ein Bericht der ‚Bild‘ nahe. Demzufolge ist angedacht, dass der portugiesische Sechser in der ersten Einheit im neuen Jahr am 2. Januar wieder mitmischt.

Palhinha hatte sich Mitte November einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zugezogen. Am gestrigen Montag drehte der 51-Millionen-Sommereinkauf dann erstmals auf dem Platz seine Runden. Weil auch Aleksandar Pavlovic verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht, ist der zuvor kaum berücksichtigte Leon Goretzka zurück in die erste Elf gerutscht und wird aller Voraussicht nach auch im Pokal-Kracher gegen Bayer Leverkusen am heutigen Dienstagabend (20:45 Uhr) starten.