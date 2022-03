Verhandlungen bestätigt: VfB pokert um neuen Sechser

Orel Mangala ist beim VfB Stuttgart nicht mehr unumstritten und wurde in den vergangenen Wochen mehr und mehr von Atakan Karazor verdrängt. Gleichzeitig gehört der Belgier aber auch zu den Spielern mit dem höchsten Marktwert im Kader. Im Sommer könnte der Sechser zu Geld gemacht werden. Der potenzielle Ersatz wurde bereits gefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Stuttgart will Morita verpflichten“, titelt die portugiesische Zeitung ‚Record‘ in ihrer aktuellen Ausgabe. Ismail Uzun, Präsident des portugiesischen Erstligisten Santa Clara bestätigt: „Morita wird von mehreren Vereinen beobachtet. Wir sind in Gesprächen mit Sporting und auch mit Stuttgart, wo er ein Ersatz für den Belgier Orel Mangala sein könnte.“

Beim Klub auf den Azoren ist Hidemasa Morita unumstrittener Stammspieler. In der aktuellen Saison sammelte der 26-jährige Mittelfeld-Abräumer bereits 32 Pflichtspieleinsätze. Wie bei Mangala läuft auch der Vertrag des 14-fachen japanischen Nationalspielers 2024 aus.