Wolfsburg: Pause für Gerhardt

Der VfL Wolfsburg muss längere Zeit auf Mittelfeldspieler Yannick Gerhardt verzichten. Am gestrigen Samstag beim 7:1-Testspielsieg der Wölfe bei der WSG Tirol musste der Linksfuß bereits in der sechsten Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die folgende Untersuchung erbrachte dann die Diagnose Bandverletzung am linken Knie.

Wie lange Gerhardt pausieren muss, teilt der VfL nicht mit. Unter Niko Kovac sollte der 28-Jährige als alter Hase eigentlich zu Beginn der Saison eine Führungsrolle einnehmen.