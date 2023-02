Transferdrama beendet: Zaniolo zu Galatasaray

Nicolò Zaniolo verlässt die AS Rom. Wie die Giallorossi vermelden, wurde der 23-Jährige an Galatasaray verkauft. Dem Vernehmen nach fließen 20 Millionen Euro inklusive Boni aus Istanbul in die italienische Hauptstadt. Der Vierjahresvertrag soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro enthalten.

Dem Vereinswechsel war ein regelrechtes Transferdrama vorangegangen. Zaniolo hatte in der vergangenen Transferperiode seinen Wechselwunsch öffentlich gemacht und war daraufhin von Roma-Trainer José Mourinho nicht mehr eingesetzt worden. Der Offensivspieler war sich mit dem AC Mailand bereits einig, die Römer konnten sich mit den Rossoneri aber nicht auf eine Ablöse verständigen.

Mit dem AFC Bournemouth wurde man sich hingegen einig. Ein Transfer kam jedoch nicht zustande, weil Zaniolo selbst diesen blockierte. Das italienische und englische Transferfenster schlossen daraufhin, ohne dass der Offensivspieler einen neuen Klub gefunden hatte.

Nun kommt es also doch noch zur Trennung zwischen Zaniolo und den Römern. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum 8. Februar geöffnet, weshalb ein Wechsel nach Istanbul noch möglich war.

Zaniolo war 2018 von Inter Mailand zur Roma gewechselt. In 128 Pflichtspielen stand er seitdem auf dem Platz, in denen er 24 Tore erzielen und 18 vorbereiten konnte. Sein Vertrag wäre noch bis 2024 gelaufen.