Ronaldo: Heiße Spur zu PSG?

Wer denkt, Cristiano Ronaldo sei die Verbalattacke gegen seinen Arbeitgeber Manchester United nur so rausgerutscht, der irrt gewaltig. Der Portugiese will mit der denkwürdigen und lange geplanten Abrechnung bei Piers Morgan ausschließen, die Saison mit den ungeliebten Red Devils zu Ende spielen zu müssen. Ein neuer Klub soll her – und das schon im Winter.

Ronaldo wäre nicht Ronaldo, wenn er in diesem Zusammenhang nicht groß denken würde. Auch mit 37 Jahren will der Superstar für einen der größten Klubs Europas auflaufen. Da kommt es sehr gelegen, dass den katarischen Klubbesitzern von Paris St. Germain die Idee einer Ronaldo-Verpflichtung sehr gefallen soll. Das berichtet der Bezahlsender ‚Sky‘.

Traum vom Jahrtausend-Team

Die Vorstellung, dem ohnehin schon mit Stars gespickten Team einen Spieler wie CR7 hinzuzufügen, finde man am Golf „sexy“. Passend dazu wolle PSG im Winter einen neuen Torjäger verpflichten. Ronaldo wiederum stehe einem Wechsel nach Paris wenig überraschend offen gegenüber.

Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg zu gehen. Erst müsste sich United mit dem Superstar auf eine Vertragsauflösung einigen, oder aber auf einen Transfer mit PSG. Außerdem: Unter den katarischen PSG-Vertretern mag Ronaldo Fürsprecher haben, die sportliche Führung unter Luis Campos hat laut ‚Sky‘ aber andere Pläne, die auf jüngere Spieler abzielen. Nicht die besten Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit.