Real-Wechsel: Mbappé reagiert auf Tchouaméni

Kylian Mbappé hat auf die jüngsten Aussagen von Teamkollege Aurélien Tchouaméni reagiert. „Er hat über mich gesprochen. Ich habe gegen Real Sociedad gespielt, wir werden gegen Barça (im Viertelfinale der Champions League, Anm. d. Red.) spielen. Wenn wir weiterkommen, können wir auch gegen Atlético Madrid spielen. Sie werden mich öfter sehen“, sagte der noch bis zum Sommer an Paris St. Germain vertraglich gebundene Superstar auf der heutigen Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft.

Zur Erläuterung: Seit Wochen ist klar, dass das Kapitel am Eiffelturm für Mbappé im Anschluss an die Saison zu Ende geht. Den 25-jährigen Angreifer zieht es ablösefrei zu Real Madrid, wo er unter anderem auf Tchouaméni treffen wird. Am gestrigen Sonntag plauderte der defensive Mittelfeldspieler den bevorstehenden Transfer gegenüber französischen Medien aus. Die offizielle Verkündung lässt jedoch noch auf sich warten.