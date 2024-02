Werder: Groß-Zukunft bald entschieden?

Bei Christian Groß zeichnet sich eine baldige Entscheidung über dessen Zukunft beim SV Werder Bremen ab. Der 35-Jährige sagt über seinen zum Sommer auslaufenden Vertrag (zitiert via ‚Bild‘): „Es ist klar kommuniziert, dass die Entscheidung irgendwann in naher Zukunft gefällt wird. […] Die Entscheidung ist keine, die ich zwischen Tür und Angel treffe. Sondern da gibt es einiges, was ich in Ruhe abwägen muss.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Grün-Weißen ist Groß nach wie vor ein wichtiger Kaderspieler. In der laufenden Spielzeit kommt der Mittelfeldspieler auf 13 Einsätze. Beim gestrigen 1:1 gegen den SV Darmstadt half Groß in der Innenverteidigung aus und trug sogar die Kapitänsbinde. „Ich bin gerne auf dem Trainingsplatz und gerne im Stadion dabei“, betont der Routinier.