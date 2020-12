BVB: Haaland & Moukoko – „Warum nicht?“

Michael Zorc nannte zuletzt gleich mehrere Gründe, weshalb Borussia Dortmund im Winter keinen weiteren Mittelstürmer verpflichten wird. Der wichtigste aus Sicht des Sportdirektors: „Wir wollen Youssoufa Moukoko aufbauen und ihm nicht jemanden vor die Nase setzen.“

Mit 16 Jahren ist Moukoko bekanntlich jüngster Spieler und seit Freitag auch jüngster Torschütze der Bundesliga-Geschichte. (Luxus-)Problem: Zuletzt war der Linksfuß im Sturmzentrum „nur“ die Vertretung für die verletzte Tormaschine Erling Haaland.

Haaland „komplett im Soll“

Nun ist der 20-jährige Norweger nach seinem Muskelfaserriss wiederhergestellt. Trainer Edin Terzic sagte am heutigen Montag über Haaland: „Er ist komplett im Soll. Wir gehen davon aus, dass er im Januar direkt wieder dabei sein wird.“

Im morgigen Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig (20 Uhr) fehlt Haaland noch, Moukoko wird einmal mehr als alleinige Neun agieren. Ab 2021 ist dann aber auch eine Doppelspitze denkbar. „Wenn wir mal das Gefühl haben, dass wir beide – Erling und Youssoufa – auf dem Platz brauchen: 'Warum nicht?'“, antwortete Terzic heute auf die entsprechende Frage.

Passen Haaland & Moukoko zusammen?

In ihren Stärken und Schwächen sind Haaland und Moukoko sich recht ähnlich. Beide sind Linksfuß, pfeilschnell, schussgewaltig und besitzen den berühmten Torriecher – sind dabei aber jeweils nicht die allerbesten Kombinationsspieler. Ihre Körpergröße und damit der Körperschwerpunkt unterscheiden sich jedoch um 15 Zentimeter.

Moukoko könnte derweil neben Haaland davon profitieren, dass gegnerische Abwehrketten dem durchsetzungsstarken 1,94-Meter-Hünen ein Gros ihrer Aufmerksamkeit schenken. Für den DFB-Juniorennationalspieler (1,79 Meter) könnten sich somit größere Freiheiten ergeben, so müsste Moukoko nicht mehr starr im Sturmzentrum verharren.

„Kein Spaß für die Gegner“

Klingt vielversprechend. Das fand im Übrigen auch schon der Teenager selbst. „Moukoko, Erling, die Kombination würde schon passen. Das wäre kein Spaß (für die Gegner, Anm. d. Red.)“, grinste Moukoko Ende November in die ‚DAZN‘-Kamera. Haaland betonte indes im Sommer: „Ich habe in meinem Leben keinen so guten 15-Jährigen gesehen.“ Zumindest abseits des Platzes stimmt die Chemie also schonmal.