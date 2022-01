Fürth löst Berggreen-Vertrag auf

Emil Berggreen und die SpVgg Greuther Fürth gehen getrennte Wege. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde das ursprünglich bis Sommer laufende Arbeitspapier des 28-Jährigen in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der dänische Angreifer war im Sommer 2020 ablösefrei von Twente Enschede zum Kleeblatt gewechselt.

Bei den Fürthern kam der ehemalige Profi von Eintracht Braunschweig und des FSV Mainz 05 nur in vier Partien zum Einsatz. Zu Saisonbeginn wurde Berggreen in die Fürther U23 versetzt und erzielte dort in neun Spielen vier Treffer.