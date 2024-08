Sildillia-Transfer rückt näher

Der Wechsel von Kiliann Sildillia zu Olympique Marseille wird konkreter. Laut Fabrizio Romano kommen die Verhandlungen zwischen dem SC Freiburg und Olympique Marseille gut voran. Der Transferexperte berichtet von einem Eröffnungsangebot in unbekannter Höhe.

Sildillia weilt gerade bei den Olympischen Spielen und könnte anschließend gleich in seiner französischen Heimat bleiben. Seinen Wechselwunsch in Richtung Marseille hat der 22-jährige Rechtsverteidiger längst hinterlegt. Auch der VfL Wolfsburg und RB Leipzig signalisieren Interesse, doch Sildillia will zu OM und Neu-Trainer Roberto De Zerbi.