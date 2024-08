Wechselwunsch: Sildillia erhöht Druck auf Freiburg

Seit zwei Jahren gehört Kiliann Sildillia zum erweiterten Kreis der Stammspieler beim SC Freiburg. Der 22-jährige Franzose entwickelte sich unter Trainer Christian Streich kontinuierlich zum gestandenen Bundesliga-Profi. Inzwischen hat der 22-jährige Defensiv-Allrounder 85 Pflichtspiele für die Breisgauer auf dem Konto. Ob weitere dazukommen, ist mehr als fraglich.

Denn laut Fabrizio Romano drängt Sildillia auf einen Wechsel. Der Youngster soll die Verantwortlichen des SC darüber informiert haben, dass er unbedingt zu Olympique Marseille wechseln will. OM war vor einigen Tagen mit einem Eröffnungsangebot an Freiburg herangetreten. Sildillia bat die Bosse seines Arbeitgebers, in Verhandlungen einzutreten, so der italienische Transfermarkt-Experte.

Sildillia einig mit Marseille

Zunächst müsste Freiburg allerdings einen Ersatz finden. Sildillia kam vorwiegend als Rechtsverteidiger zum Einsatz, auf der Position ist sonst nur Lukas Kübler (31) im Kader. Wie weit fortgeschritten die Suche nach einem neuen Profi für die rechte Defensivflanke ist, wird nicht übermittelt. Sildillia wird das vorerst egal sein. Der junge Verteidiger spielt sich momentan bei Olympia mit der französischen Auswahl ins Rampenlicht.

Update (10:27 Uhr): Laut ‚Sky‘ gibt es zwischen Marseille und Sildilla bereits eine Einigung. Um den Transfer abzuwickeln, benötigt es jetzt noch die Zustimmung des SC Freiburg. Das erste Angebot von OM in Höhe von zwölf Millionen Euro wurde abgelehnt.