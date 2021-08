Atanga verlässt Kiel

Flügelspieler David Atanga (24) kehrt Holstein Kiel den Rücken und wechselt zum KV Oostende. Über die Vertragslänge machen die Belgier keine Angaben.

Meet onze nieuwe spits David Atanga ! Hij komt over vh Duitse @Holstein_Kiel @GGanaye : "Hij komt uit de Red Bull-stal, dwz dat hij onze manier van spelen al gewoon is.

Ons huiswerk zit er nu zo goed als op, op misschien één of twee spelers na."



