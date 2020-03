Inter: Lautaro vor Abschied – drei Nachfolger im Blick

Sämtliche Top-Ligen beraten aktuell darüber, ob sie die aktuelle Saison überhaupt beenden können. Doch wie es auch kommt, der Transfermarkt wird aller Voraussicht nach wie gewohnt im Sommer seine Pforten öffnen. Einer, der dann den Verein wechseln könnte, ist Lautaro Martínez. Der 22-Jährige von Inter Mailand besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Millionen Euro. Diese kann von Anfang bis Mitte Juli gezogen werden.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, macht man sich bei Inter keine Illusionen, dass Lautaro über den Sommer hinaus an Bord bleibt. Die Versuche, den Stürmer von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen, sollen eingestellt worden sein. Beste Chancen auf den Zuschlag hat der Zeitung zufolge der FC Barcelona, der 18 Millionen Euro Gehalt pro Saison in Aussicht stellt. Bei den Blaugrana soll Lautaro in die Fußstapfen des mittlerweile 33-Jährigen Luis Suárez treten. Aber auch Real Madrid macht sich noch Hoffnungen.

So oder so bleibt nur die Frage, welcher Verein die 111 Millionen auf den Tisch legt. Einplanen kann Inter das Geld praktisch schon heute. Und so läuft die Suche nach einem geeigneten Nachfolger auf Hochtouren. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ ist aus Italien zu hören, dass Timo Werner (24) von RB Leipzig, Pierre-Emerick Aubameyang (30) vom FC Arsenal und Anthony Martial (24) von Manchester United oben auf der Wunschliste stehen.