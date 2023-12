Neuer Rekordverkauf: Füllt Uzun Nürnbergs Kassen?

Can Uzun ist in der laufenden Saison beim 1. FC Nürnberg der Durchbruch geglückt. Obwohl er erst im November seinen 18. Geburtstag feierte, gehört er jetzt schon zum Stammpersonal des Zweitligisten. Wettbewerbsübergreifend sammelte der Angreifer stolze zwölf Torbeteiligungen (neun Treffer, drei Vorlagen) in 17 Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kein Wunder, dass neben einigen Bundesligisten mit Brighton & Hove Albion auch der erste Verein aus der Premier League Interesse signalisiert. Zudem streiten sich der DFB und der türkische Verband um das Juwel, das sowohl auf der Zehn als auch in der Sturmmitte agieren kann.

Lese-Tipp

Trotz BVB-Interesse: HSV bei Stange auf gutem Weg

Bahnt sich ein Rekordtransfer an?

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat auch der FC Sevilla die Fühler nach dem gebürtigen Regensburger ausgestreckt. Für den Verkaufsfall peilt der Club einen echten Geldregen an. Dem Boulevardblatt zufolge werden mindestens zehn Millionen Euro für den begehrten Rechtsfuß fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit würde der bis 2027 vertraglich gebundene Uzun zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte avancieren. Klarheit über die Personalie wird es laut ‚Bild‘ erst im nächsten Jahr geben, spätestens bis Ende März soll die Entscheidung fallen. Ein Wechsel im Winter ist demzufolge kein Thema.