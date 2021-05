Köln: Heldt will Vertrag erfüllen

Sportvorstand Horst Heldt will nichts von einem vorzeitigem Ende seiner Zeit beim 1. FC Köln wissen. „Mein Vertrag läuft bis 2023 und ich habe vor, ihn zu erfüllen“, bekräftigt der Ex-Profi in der ‚Sport Bild‘, „auch als mein Name bei Schalke 04 gehandelt wurde, habe ich nie gesagt, dass ich den FC verlassen will. Das habe ich nicht vor.“

Andererseits, schiebt Heldt nach, seien er und Geschäftsführer Alexander Wehrle „nicht diejenigen, die das entscheiden“ – sondern die zuständigen FC-Gremien. Derzeit rangieren die Kölner auf dem direkten Abstiegsplatz 17. Ein Gang in Liga zwei würde Heldt sicherlich nicht in die Karten spielen.