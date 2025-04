Erster Sommerneuzugang: RB verpflichtet Banzuzi

RB Leipzig hat ein weiteres großes Talent in die Bundesliga gelotst. Wie die Sachsen offiziell bekanntgeben, wechselt Ezechiel Banzuzi im kommenden Sommer von OH Leuven nach Leipzig. Der 20-Jährige erhält einen Vertrag bis 2030, dem Vernehmen nach fließen 16 Millionen Euro Ablöse nach Belgien.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Ezechiel trotz großem Interesse aus der Bundesliga und dem Ausland für RB Leipzig entschieden hat. Er ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler, groß, schnell, physisch und technisch stark“, so Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer, „als zentraler Mittelfeldspieler treibt er das Spiel gern dynamisch an, verfügt zudem über ein gutes Passspiel und hat auch vor dem gegnerischen Tor seine Qualitäten, vor allem bei Standards. Er ist jung, hungrig und entwicklungsfähig und passt damit perfekt in unser Anforderungsprofil. Wir sind sehr froh, dass Ezechiel die nächsten Schritte mit uns gehen möchte.“

Banzuzi ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, besitzt sowohl Stärken in der Defensive als auch in der Offensive. Der Rechtsfuß ist mit seinen 1,91 Meter ein physisch starker Spieler, der aber auch im technischen und taktischen Bereich gut ausgebildet ist. Für Leuven kommt der aktuelle niederländische U21-Nationalspieler vor allem als Box-to-Box-Spieler zum Einsatz.

Leipzig kann sich auf einen interessanten Youngster freuen, der in jungen Jahren bereits fast 150 Profispiele bestritten hat und mit mehr Erfahrung auf höherem Niveau noch ein großes Steigerungspotenzial besitzen dürfte.

Neben dem Bundesliga-Tabellenfünften waren zuletzt auch die Ligakonkurrenten Borussia Dortmund und VfB Stuttgart an dem Youngster interessiert. Am Ende erhielt Leipzig den Zuschlag.

Banzuzi könnte nach vielen Problemen im Mittelfeld in dieser Saison mittelfristig eine der Säulen für den Neuanfang bei RB sein. Unklar ist jedoch aktuell, wer den Niederländer in der kommenden Saison trainieren wird.