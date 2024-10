Carvajal-Ersatz: Zaubert Real eine Überraschung aus dem Hut?

Diese Saison ist für Dani Carvajal gelaufen. Mit einem Kreuzbandriss fällt der Rechtsverteidiger von Real Madrid monatelang aus, erst zur neuen Saison 2025/26 ist mit einer Rückkehr des Lokalmatadoren zu rechnen. Nur logisch, dass die Madrilenen darüber nachdenken, im Januar Ersatz zu verpflichten.

Laut dem ‚Independent‘ diskutieren die Verantwortlichen aktuell darüber, bei Josh Acheampong (18) in die Vollen zu gehen und im Januar einen Vorstoß zu wagen. Der vertraglich bis 2026 an den FC Chelsea gebundene Engländer könnte sowohl kurz- als auch langfristig den Platz von Carvajal einnehmen.

Acheampong oder Alexander-Arnold?

Dieser Tage kommt der vielversprechende Youngster noch für die U21 der Blues zum Einsatz, ihm wird aber der zeitnahe Durchbruch bei den Profis zugetraut. Das soll einige Topklubs auf den Plan gerufen haben: Dem Bericht zufolge strecken neben Real auch der FC Liverpool, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Paris St. Germain und Borussia Dortmund die Fühler nach dem U19-Nationalspieler aus.

Schon im Sommer hatte es Acheampong den Königlichen angetan. Carvajals schwere Verletzung verschärft nun die Situation beim spanischen Schwergewicht. Zudem wird seit geraumer Zeit Trent Alexander-Arnold (26) mit Real in Verbindung gebracht. Aus Respekt vor Carvajal, mit dem erst jüngst bis 2026 verlängert wurde, will man mit dem Engländer allerdings noch keine konkreten Verhandlungen in die Wege leiten, so die englische Tageszeitung.