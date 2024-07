Kontaktaufnahme: Atlético heiß auf Lenglet

Atlético Madrid hat für seine Umbaumaßnahmen in der Abwehrzentrale Clément Lenglet vom FC Barcelona als Neuzugang im Visier. Nach FT-Informationen haben die Rojiblancos Kontakt zum Umfeld von des 29-jährigen Innenverteidigers aufgenommen, um über einen Transfer zu sprechen. Der Franzose selbst ist nach FT-Infos sehr am Wechsel nach Madrid interessiert. Bei Atléti herrscht nach den Abgängen von Caglar Söyüncü (28), Stefan Savic (33), Mario Hermoso (29) und Gabriel Paulista (33) großer Bedarf in der Defensive.

Mit Europameister Robin Le Normand (27) verpflichteten die Rojiblancos in diesem Transferfenster bereits einen neuen Innenverteidiger, Lenglet soll bald folgen. Bei Barcelona ist der Linksfuß ohnehin kein Teil der Pläne von Cheftrainer Hansi Flick und kann bei einem entsprechenden Angebot gehen. In der vergangenen Saison war er an Aston Villa verliehen und bestritt 25 Pflichtspiele für die Engländer. 2018 hatte Barça für Lenglets Dienste rund 38 Millionen Euro an den FC Sevilla überwiesen.