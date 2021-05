Anders als bei Dembélé: BVB-Bedingungen & Zeitplan beim Sancho-Verkauf

Per „Gentlemen’s Agreement“, wie es Manager Michael Zorc nennt, darf Jadon Sancho im Sommer Borussia Dortmund verlassen. Im vergangenen Jahr zahlte kein Interessent die geforderten 120 Millionen Euro Ablöse, nun ist der Flügelspieler günstiger zu haben. 95 Millionen nennt die ‚Sport Bild‘ als Forderung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings: Der BVB bestehe darauf, dass dieser Betrag als Fixsumme überwiesen wird. Von Bonuszahlungen wie etwa beim Rekord-Verkauf von Ousmane Dembélé an den FC Barcelona im Sommer 2017 will Schwarz-Gelb diesmal nichts wissen, so die ‚Sport Bild‘.

Klarheit nach der EM

Unterdessen hat der BVB offenbar schon einen Zeitplan für den Sancho-Transfer aufgestellt. Spätestens nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub soll Klarheit über die Zukunft des 21-Jährigen herrschen. Zunächst spielt Sancho mit England die EM, im Anschluss daran soll seine Zukunft geklärt werden.

Manchester United gilt nach wie vor als Favorit auf die Verpflichtung, aber auch der FC Chelsea soll bereits ein Angebot vorbereiten. Glänzt Sancho beim Kontinentalturnier, könnten auch noch weitere Großkaliber auf den Zug aufspringen. Denkbar, dass die Ablöse dann sogar nochmal steigt.