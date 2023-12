Die FT-Topelf des 13. Spieltags

Spieler des Spieltags: Odilon Kossounou

Dass Borussia Dortmund beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen offensiv kaum stattfand, lag nicht nur an der taktischen Ausrichtung der Elf von Edin Terzic, sondern auch an der Innenverteidigung der Werkself, die nahezu alle BVB-Angriffe im Keim erstickte. Bester Mann des Bayer-Trios war Odilon Kossounou, der nicht nur defensiv stark agierte, sondern offensiv immer wieder Akzente setzte und so auch den Ausgleichstreffer einleitete.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Darmstadt - 1. FC Köln 0:1

FC Bayern - Union Berlin (abges.)

RB Leipzig - Heidenheim 2:1

M‘gladbach - TSG Hoffenheim 2:1

VfL Bochum - Wolfsburg 3:1

Stuttgart - Werder 2:0

Mainz 05 - SC Freiburg 0:1

Bayer 04 - BVB 1:1

FC Augsburg - Eintracht 2:1

