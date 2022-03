Wolfsburg an Elis interessiert

Der VfL Wolfsburg blickt bei der Suche nach Verstärkungen für die Offensive in die Ligue 1. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato bekunden die Wölfe Interesse an Alberth Elis, der bei Ligue 1-Schlusslicht Girondins Bordeaux spielt.

In der laufenden Saison ist der in Honduras geborene Rechtsaußen einer der wenigen Lichtblicke bei Bordeaux, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht. Im Winter bot ein chinesischer Klub 19 Millionen Euro für den 26-Jährigen, doch Girondins lehnte ab. Konkurrenz erwartet Wolfsburg aus der Serie A: So hat auch der AC Florenz Elis auf dem Zettel.