Weitere BVB-Transfers: Ricken „schließt nichts aus“

Lars Ricken hat sich zu den bisherigen Sommer-Transfers von Borussia Dortmund geäußert. Bei ‚19:09 – der schwarzgelbe Talk‘ gibt der Geschäftsführer in Bezug auf die Zusammenstellung des Kaders zu verstehen: „Prinzipiell bin ich zufrieden. Uns war klar, dass wir jünger werden wollen. Mit den Verpflichtungen von (Waldermar, Anm. d. Red.) Anton, (Serhou) Guirassy und (Pascal) Groß waren wir sofort spielfähig. Das war die erste Phase. In der zweiten Phase wollten wir junge Spieler verpflichten. Gleichzeitig haben wir NLZ-Spieler in den Kader eingebaut. Es gibt ein Gerüst an Erfahrung, das fühlt sich sehr gut an. Jetzt sind wir optimistisch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus macht Ricken deutlich, dass sich auch an den letzten drei Tagen der Wechsel-Periode bei der Borussia noch etwas tun kann. „Ich werde nichts ausschließen“, so der BVB-Boss, „auf der aufnehmenden Seite ist es jetzt nicht so sehr wahrscheinlich. Andererseits waren einige Spieler zu Saisonbeginn nicht im Kader. Da muss man sich offen in die Auge schauen und eine Entscheidung treffen.“ Insbesondere Youssoufa Moukoko (19), der bereits für Gespräche mit dem OGC Nizza freigestellt wurde, sowie der beim VfL Wolfsburg gehandelte Salih Özcan (26) gelten beim Bundesligisten als heißeste Abgangskandidaten.