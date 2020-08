Liverpool testet Torwart-Talent

Der FC Liverpool könnte einen weiteren Torwart unter Vertrag nehmen. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, darf sich Javi Cendón gerade im österreichischen Trainingslager der Reds unter den Augen von Jürgen Klopp für eine Festanstellung bewerben. Der 19-jährige Spanier kehrte im Juli seinem Ausbildungsverein FC Villarreal den Rücken und ist seitdem vereinslos. In den ersten Einheiten soll der Youngster bei Torwarttrainer John Achterberg einen überaus positiven Eindruck hinterlassen haben.

Cendón könnte zunächst in die Liverpool Academy aufgenommen und über die zweite Mannschaft an die Profis herangeführt werden. Auf lange Sicht könnte er sich mit dem 21-jährigen Caoimhin Kelleher um Platz zwei hinter Stammkraft Alisson duellieren. Loris Karius soll wohl noch in diesem Sommer die Anfield Road verlassen. Cendón-Landsmann Adrián (33) spielt aller Voraussicht nach seine letzte Saison in Liverpool.