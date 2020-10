PSG-Meeting mit Berater von Perisic & Brozovic

Paris St. Germain bereitet einen Transferdoppelschlag vor. Wie unsere Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, ist für dieses Wochenende ein Meeting zwischen PSG-Sportdirektor Leonardo und Nelio Lucas von der Beratungsagentur Doyen Sport angesetzt. Der Agent weilt bereits in Paris und vertritt die Interessen von Ivan Perisic (31) sowie Marcelo Brozovic (27) von Inter Mailand.

Der französische Serienmeister möchte gerne beide kroatischen Nationalspieler an die Seine lotsen, muss aber in diesem Sommer mehr denn je auf die Ausgaben achten. Perisic und Brozovic stehen in Mailand jeweils noch bis 2022 unter Vertrag.