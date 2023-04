Otavio verlässt Wolfsburg

Paulo Otavio verlässt den VfL Wolfsburg im Anschluss an die Saison. Die schon über einen längeren Zeitraum stockenden Gespräche wurden also nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht.



„Wir waren mit Paulo in einem offenen und ehrlichen Austausch. In den Gesprächen, die wir geführt haben, sind wir aber nicht zueinandergekommen. Wir bedanken uns bei Paulo für eine erfolgreiche gemeinsame Zeit und wünschen ihm und seiner Familie nur das Beste. Vor allem hoffen wir, dass er sich schnell von seiner schweren Verletzung erholt“, betont VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Otavio lief seit 2019 in 60 Bundesliga-Spielen für die Wölfe. Der 28-Jährige sagt über seinen Abschied: „Meine Zeit in Wolfsburg war trotz meiner schweren Verletzungen sehr schön und der Abschied fällt mir wirklich nicht leicht. Ich habe mich aber dazu entschieden, in meiner Karriere einen neuen Weg einzuschlagen. Der VfL hat mir die Möglichkeit gegeben, mich auf höchstem Niveau in der Bundesliga zu etablieren. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen und wünsche dem Klub für die Zukunft viel Erfolg.“

Aufgrund seiner beim 0:0 gegen Leverkusen erlittenen Verletzung wird Otavio nicht mehr für den VfL auflaufen.