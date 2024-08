Fast fix: Uduokhai findet neuen Klub

Für Felix Uduokhai geht es in die Süper Lig. Laut ‚Sky‘ hat der Abwehrspieler eine Übereinkunft mit Besiktas erzielt. Auch die beiden Klubs seien sich so gut wie einig, vier bis fünf Millionen Euro plus Boni kassiert der FC Augsburg für den 26-Jährigen. Der Medizincheck sei für Montag oder Dienstag anvisiert.

Uduokhais Abschied hat sich bereits seit Wochen abgezeichnet. Zwischenzeitlich zeigte auch Eintracht Frankfurt Interesse an dem Linksfuß, der bei den Hessen die Nachfolge von Willian Pacho (22/Paris St. Germain) hätte antreten sollen.

Nun geht es für Uduokhai nach immerhin fünf Jahren beim FCA in die Türkei. Der Sechstplatzierte der vergangenen Süper Lig-Saison, momentan Tabellenführer, peilt dank hochkarätiger Verstärkungen wieder die Qualifikation für die Champions League an.