Tribünenprügelei: Liverpool-Star Núñez droht Sperre

Die Tribünenschlägerei mit kolumbianischen Fans im Anschluss an das Halbfinale der Copa América gegen Kolumbien (0:1) könnte für Darwin Núñez und weitere Nationalspieler Uruguays noch Konsequenzen haben. Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL teilt offiziell mit, dass die Geschehnisse überprüft werden: „Angesichts der gewalttätigen Ausschreitungen am Ende des Spiels hat die Disziplinarabteilung der CONMEBOL beschlossen, eine Untersuchung einzuleiten, um den Ablauf der Ereignisse und die Verantwortlichkeiten der Beteiligten zu klären.“

In der Folge des Spiels verbreiteten sich Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie der Offensivspieler zusammen mit Ronald Araújo (FC Barcelona) und José Giménez (Atlético Madrid) auf die Tribüne stürmt und sich mit gegnerischen Fans erst ein Wortgefecht und dann eine handgreifliche Auseinandersetzung liefert. Der Auslöser für die Prügelei waren offenbar kolumbianische Fans, die die Familien der uruguayischen Spieler auf der Tribüne bedrängt haben. „Es ist nicht hinnehmbar, dass bei einem Vorfall wie diesem die Leidenschaft in Gewalt umschlägt. Deshalb wird kein Verhalten toleriert, das gegen den Geist des Sports und des schönsten Spektakels der Welt, das der ganzen Familie gehört, verstößt“, heißt es in dem Statement weiter.