„Acht Monate gelitten“: Richarlison kündigt OP an

Richarlison wird Tottenham Hotspur im restlichen Saisonverlauf vorerst länger fehlen. Wie der Angreifer im Gespräch mit ‚ESPN Brasil‘ erklärte, muss er sich einer Schambein-Operation unterziehen: „Die vergangenen Monate waren nicht einfach für mich. Ich habe auch gesundheitlich gelitten, ich habe schon mit den Ärzten gesprochen und werde bald an meinem Schambein operiert werden. Ich habe acht Monate lang gelitten, gekämpft, auf die Nationalmannschaft und den Verein geschaut und nicht auf mich selbst. Ich denke, es ist an der Zeit mich auszuruhen, eine Pause zu machen.“

Für wie lange Richarlison ausfällt, ist noch unklar. Generell dauert eine Therapie in der Regel aber mehrere Monate und erfordert große Geduld, da die Gefahr besteht, zu früh wieder einzusteigen. Schon bei der gestrigen 1:4-Niederlage gegen den FC Chelsea war Richarlison nicht mehr zum Einsatz gekommen. „Natürlich habe ich damit gerechnet (zu spielen, Anm. d. Red.), aber ich hatte auch das Gefühl, dass es an der Zeit war, eine Pause einzulegen“, gesteht der 26-Jährige ein. In der laufenden Saison stehen für den Brasilianer nach elf Pflichtspielen zwei Treffer und ein Assist zu Buche.