BVB-Interesse: Hoeneß mit klarer Ansage

Sebastian Hoeneß möchte sich weiterhin nicht mit den Wechsel-Spekulationen um seine Person beschäftigen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr) stellte der Coach des VfB Stuttgart klar: „Ich mache mir wirklich keine Gedanken über irgendetwas gerade. Ich mache mir nur Gedanken, wie wir gegen Mainz spielen. Ich möchte mit dem VfB erfolgreich sein und dafür tue ich alles. Alles andere lenkt nur ab.“ Der 42-Jährige wurde in den vergangenen Monaten sowohl bei RB Leipzig als auch Bayer Leverkusen ins Spiel gebracht und gilt aktuell als einer der Wunschkandidaten für die Nachfolge von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund.

Hoeneß steht noch bis 2027 in Stuttgart unter Vertrag, besitzt beim Bundesligisten jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro für den kommenden Sommer. Mit einem Abgang beschäftige sich der Trainer gegenwärtig allerdings nicht: „Für Spekulationen kann ich nichts, ich kann es auch nicht kontrollieren. Ich werde keine Energie verschwenden, um mich da in irgendeiner Form mit zu beschäftigen. Ich konzentriere mich auf das, was wir hier tun. Das ist ausfüllend genug bei der Anzahl an Spielen. Da ist keine Zeit für irgendwas anderes."