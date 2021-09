In seinem ersten Champions League-Spiel als Trainer von Borussia Dortmund setzt Marco Rose erneut auf eine 4-4-2-Grundordnung mit Raute. Mats Hummels kehrt in die Startelf zurück, Neuzugang Marin Pongracic muss im Vergleich zum 4:3-Sieg in Leverkusen weichen. Zudem kommt Donyell Malen zurück ins Team, Marco Reus, Julian Brandt und Mahmoud Dahoud rutschen weiter nach hinten, Axel Witsel auf die Bank.

So spielt der BVB