Conference League-Auslosung: Die Viertelfinals im Überblick

Während in der Champions League (FC Bayern und Borussia Dortmund) sowie in der Europa League (Bayer Leverkusen) noch deutsche Klubs Chancen auf den Titel haben, ist in der Conference League kein Bundesligist mehr vertreten. Die im April stattfindenden Viertelfinal-Begegnungen wurden ausgelost.

Die wohl interessanteste Partie findet zwischen Aston Villa und dem OSC Lille statt. Darüber hinaus trifft der FC Brügge auf PAOK Saloniki, Olympiakos Piräus begrüßt den einzig in Europa verbliebenen türkischen Klub Fenerbahce. Viktoria Pilzen muss sich mit dem AC Florenz messen.

Die Begegnungen im Überblick