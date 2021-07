Italien - Spanien: Die Aufstellungen

Italien und Spanien ermitteln um 21 Uhr den ersten Finalteilnehmer der Europameisterschaft. Das Team von Robert Mancini muss in der Neuauflage des EM-Endspiels von 2012 auf Linksverteidiger Leonardo Spinazzola verzichten. Der Profi der AS Rom hatte sich beim 2:1-Viertelfinalsieg gegen Belgien einen Achillessehnenriss zugezogen, bis dahin spielte der 28-Jährige ein bärenstarkes Turnier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ersetzt wird Spinazzola durch Emerson. Auf Seiten der Spanier fällt Pablo Sarabia wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Dafür rückt Mikel Oyarzabal, der eine starke Partie gegen die Schweiz absolvierte, in die Startelf. Ebenfalls von Beginn an dabei ist Eric García. Der Profi des FC Barcelona ersetzt in der Innenverteidigung Pau Torres.

Die Aufstellungen

Die italienische Startelf

Die spanische Startelf