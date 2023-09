Neuer Spitzenverdiener: Arsenal bindet Ödegaard langfristig

Martin Ödegaard wird den Fans des FC Arsenal noch eine Weile erhalten bleiben. Der norwegische Nationalspieler hat seine mittelfristige Zukunft den Gunners verschrieben und seinen ursprünglich 2025 auslaufenden Kontrakt verlängert. Die genaue Laufzeit gibt der Premier League-Klub nicht an.

Einem ‚The Athletic‘-Bericht zufolge bindet sich der 24-Jährige bis 2028 an Arsenal. Eine Option zur Verlängerung soll es nicht geben. Weiter heißt es, der Mittelfeldspieler sei nun zum Spitzenverdiener im Kader aufgestiegen.

Ödegaard hat „zu Hause“ gefunden

Ödegaard selbst freut sich, seine Zukunft geregelt zu haben: „Die Entscheidung, einen neuen Vertrag zu unterschreiben, ist mir aus vielen Gründen sehr leicht gefallen. Vor allem das, was wir als Verein gerade machen, ist etwas Besonderes und ich möchte ein Teil davon sein. Ich freue mich sehr auf das, was hier auf mich zukommt. Ich habe einen Ort gefunden, an dem ich mich wirklich wohl fühle und mein Zuhause nennen kann.“

Im Januar 2021 war Ödegaard auf Leihbasis von Real Madrid zum Londoner Klub gewechselt, im Sommer 2021 verpflichteten die Gunners den Strategen für 35 Millionen Euro fest. Inzwischen ist Ödegaard zum Kapitän unter Trainer Mikel Arteta aufgestiegen und lief schon in 112 Pflichtspielen für Arsenal auf.