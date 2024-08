Fast 30 Millionen: Beier unterschreibt in Dortmund

Borussia Dortmund stellt sich in der Offensive neu auf. Nach der Verpflichtung von Mittelstürmer Serhou Guirassy (28) und dem Abschied von Niclas Füllkrug (31/West Ham United) holt der BVB einen weiteren neuen Angreifer an Bord: Maximilian Beier unterschreibt an der Strobelallee einen Vertrag bis 2029.

Der 21-Jährige, im Angriff flexibel einsetzbar, wird für knapp 29,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim losgeeist, zwei weitere Millionen können an Boni folgen. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung für Hoffenheim soll Teil des Deals sein.

Den Kraichgau verlässt Beier nach insgesamt 46 Profispielen und 18 Toren. Im Juni debütierte der Rechtsfuß für die A-Nationalmannschaft und schaffte es auch in den EM-Kader.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl freut sich: „Maxi war nach dem Abgang von Niclas Füllkrug unser absoluter Wunschspieler. Er ist trotz seines jungen Alters schon sehr abgeklärt auf dem Platz und besticht durch sein Tempo, seine Laufbereitschaft und seine Torgefahr. Zudem ist er auf verschiedenen Positionen und in unterschiedlichen Systemen einsetzbar.“