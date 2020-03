Klubs der Topligen bitten um EM-Verlegung

Eine mögliche Verlegung der eigentlich für dieses Jahr angesetzten Europameisterschaft wird immer konkreter. Wie der italienische Journalist Nicoló Schira berichtet, wollen mehrere Klubs bei der UEFA darum bitten, das Nationenturnier um ein Jahr auf 2021 zu verschieben. So könne man den Ligabetrieb dieser Saison auch später noch zu Ende führen.

Zur Besprechung dieser Angelegenheit ist laut Schira für heute eine Telefonkonferenz mit dem stellvertretenden UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti geplant. Eine offizielle Bekanntgabe könnte also schon in einigen Stunden erfolgen.

