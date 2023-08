Bayern ausgestochen: Bono so gut wie vom Markt

Lange galt Bono vom FC Sevilla als Favorit der Verantwortlichen des FC Bayern in der Torhüterfrage. FT berichtete Ende Juli, dass die Gespräche zwischen den Münchnern und dem 32-jährigen Marokkaner gut verlaufen. Doch das Preisschild von 20 Millionen Euro für die Nummer eins der Andalusier war dem deutschen Rekordmeister bisher zu hoch.

Anders sieht das bei Al Hilal aus. Der Pokalsieger aus Saudi-Arabien vermeldete am heutigen Dienstag die Verpflichtung von Superstar Neymar, der künftig bis zu 400 Millionen Euro in zwei Jahren verdient. Jetzt will Al Hilal auch auf der Torhüterposition nachlegen und steht übereinstimmenden Medienberichten, darunter auch Fabrizio Romano, kurz vor der Verpflichtung von Bono.

Wie unsere französische FT-Partnerredaktion berichtet, wird Al Hilal neben der 20 Millionen Euro Ablöse den Torhüter mit einem Dreijahresvertrag ausstatten. Als Gehalt kassiert Bono 15 Millionen Euro pro Saison. Ein Angebot, mit dem die Bayern nicht mithalten können. Somit wird wieder ein begehrter Spieler aus Europa das Geld aus Saudi-Arabien der sportlichen Herausforderung vorziehen.