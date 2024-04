Neue BVB-Hierarche: Reus weiter entmachtet

Im vergangenen Frühjahr erhielt Marco Reus zwar nochmal einen neuen Einjahresvertrag bei Borussia Dortmund, gab jedoch die Kapitänsbinde ab. Trotzdem blieb das 34-jährige Urgestein Teil des Mannschaftsrats.

Doch laut ‚Sky‘ wurde Reus nun noch weiter entmachtet. Aus dem Bericht geht hervor, dass es mit Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck und Marcel Sabitzer drei neue Gesichter im Gremium gibt. Reus hingegen habe genauso wie Sébastien Haller und Niklas Süle aber mittlerweile weniger zu sagen. Der Mannschaftsrat des BVB wird komplettiert von Kapitän Emre Can, dessen Stellvertreter Gregor Kobel sowie Julian Brandt.

Bei Reus stehen derweil die Zeichen klar auf Abschied am Saisonende, eine weitere Verlängerung scheint auch aufgrund des angeschlagenen Verhältnisses zu Trainer Edin Terzic unwahrscheinlich. Dieser sitzt nach dem jüngsten 2:0-Sieg beim FC Bayern wieder deutlich sicherer im Sattel. Reus will seine Karriere noch nicht beenden und kann sich ein Engagement in den USA gut vorstellen.