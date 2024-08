Poker wird heißer: United steigt in Toney-Rennen ein

Bei Mittelstürmer Ivan Toney vom FC Brentford bahnt sich zum Ende des Transferfensters ein Wettbieten an. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, hat sich auch Manchester United in den Poker eingeschaltet und erste Gespräche mit den Londonern über einen möglichen Deal geführt. Auch der FC Chelsea hat in den zurückliegenden Tagen sein Interesse bei den Bees hinterlegt.

Toney selbst ist sich seit geraumer Zeit mit Al Ahli aus Saudi-Arabien über eine Zusammenarbeit einig. Perfekt ist der Wechsel in den Wüstenstaat allerdings nicht. Wohl auch, weil Toney noch auf entsprechende Angebote aus der Premier League hofft. Mit United und Chelsea sind nun zwei zahlungskräftige Schwergewichte involviert. Brentford erhofft sich ein Jahr vor Vertragsende eine Ablöse von umgerechnet rund 50 Millionen Euro für den 28-Jährigen.