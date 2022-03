Sheffield holt Uremovic aus Russland

Sheffield United nutzt das Sondertransferfenster der FIFA und verpflichtet Filip Uremovic bis zum Ende der Saison. Der kroatische Nationalspieler bekommt dadurch die Möglichkeit, Russland zu verlassen und vorübergehend in der englischen Championship zu spielen.

Der Vertrag des Innenverteidigers bei Rubin Kazan wird zunächst bis Sommer ausgesetzt. Blades-Coach Paul Heckingbottom freut sich auf den Neuzugang: „Filip ist jemand, über den unser Rekrutierungsteam alles weiß, sie haben ihn beobachtet, seit er für die kroatische U21 gespielt hat, aber finanziell war er immer außerhalb der Reichweite des Vereins.“

Filip Uremović is a Blade. 🇭🇷



Paul Heckingbottom has bolstered his defensive options ahead of the run-in with the addition of a Croatian international central defender. The 25 year old arrives on a deal initially until the end of the season.#SUFC 🔴