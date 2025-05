BVB: Bellingham-Entscheidung steht bevor

Borussia Dortmund hat nach der geglückten Champions League-Qualifikation einen deutlich größeren finanziellen Spielraum und arbeitet nun fieberhaft am Kader für die kommende Saison. Das Wunschtransferziel der Schwarz-Gelben bleibt Jobe Bellingham vom englischen Zweitligisten AFC Sunderland, der dort noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der jüngere Bruder des ehemaligen BVB-Profis Jude kämpft am Samstag (16 Uhr) mit seinem Klub im Playoff-Finale gegen Sheffield United um den Aufstieg in die Premier League. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, möchte sich der 19-Jährige anschließend in der kommenden Woche entscheiden, wo es ihn nach dem Sommer hinzieht.

Gute Argumente für den BVB

Der Engländer wird heiß umworben. Dem Vernehmen nach sind nicht nur die beiden Mailänder Klubs Inter und AC, sämtliche Topklubs aus England sowie RB Leipzig an dem 1,91 Meter großen Sechser interessiert, sondern auch Eintracht Frankfurt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem BVB werden jedoch große Chancen auf den Zuschlag eingeräumt, da Jobe aufgrund der positiven Erfahrungen seines Bruders mit einem Wechsel in die Bundesliga liebäugelt und im Kader von Dortmund ein Spieler seines Profils noch fehlt. Bellingham könnte schnell eine wichtige Rolle einnehmen und viele Einsatzminuten sammeln.

Auch die Aussicht auf die Teilnahme an der Champions League und – bei einem schnellen Transfer – gegebenenfalls der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft sind gewichtige Argumente für einen Wechsel an die Strobelallee. Das Toptalent soll umgerechnet 25 Millionen Euro Ablöse kosten.